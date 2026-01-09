Al menos cuatro muertos y 24 heridos en ataque ruso nocturno contra Kiev

1 minuto

Berlín, 9 ene (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en el ataque con drones y misiles, lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este viernes las autoridades.

«4 muertos y 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias» (SES), informá en un mensaje en Telegram la Policía Nacional de Ucrania, en el que señala que en la noche al 9 de enero, la capital volvió a sufrir un ataque aéreo enemigo a gran escala.

Entre los muertos se encuentra un trabajador sanitario y entre los 24 heridos, cinco trabajadores del SES y tres médicos que trabajaban en el lugar del ataque en uno de los distritos afectados en el momento en el que se produjo un nuevo ataque, precisa el reporte.

La policía agrega que hasta las 07:00 hora local se habían documentado daños en seis distritos de la ciudad y, en concreto, se han visto afectados edificios de viviendas de varias plantas y casas, una guardería, garajes, automóviles e infraestructuras.

«La policía, junto con los empleados del SES y otros servicios, siguen trabajando en el lugar, registra y documenta las consecuencias de otro crimen de guerra», agrega el comunicado. EFE

