Al menos cuatro palestinos mueren a causa del fuerte temporal que asola la Franja de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 13 ene (EFE).- Al menos cuatro palestinos perdieron la vida este martes a causa de la fuerte tormenta que azota la Franja de Gaza desde la noche de ayer, según informaron a EFE fuentes de la Defensa Civil en Gaza y del hospital Al Shifa.

Al menos tres miembros de la familia Hamouda murieron tras el derrumbe de parte de un edificio en la zona oeste de la ciudad de Gaza. Dos de las víctimas fueron identificadas como Doa Mansur Hosni Hamouda, de 33 años, y Mohamad Al Abed Hamouda, de 72.

Además, una mujer murió en la zona central de la capital gazatí tras el colapso de un muro sobre su tienda, situada en la calle Zawra. La fallecida se llamaba Wafa Shareer.

Los servicios de emergencia gazatíes informaron asimismo de un hombre que resultó gravemente herido cuando su tienda de campaña fue empujada al suelo desde el tejado del edificio donde estaba instalada debido a los fuertes vientos que azotan la región.

Desde finales de noviembre las temperaturas se han desplomado en Gaza, además de intensas lluvias y viento que han inundado tiendas de campaña y dañado ropa, mantas y pertenencias de los palestinos.

La oficina de medios del Gobierno de Gaza informó este lunes de que la cifra total de fallecidos por hipotermia desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 ha ascendido a 21, incluidos 18 menores, todos ellos desplazados en los improvisados campamentos con precarias tiendas de campaña, que no les protegen del frío y de las lluvias.

Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, y que han causado más de 71.400 palestinos muertos, gran parte de la población continua malviviendo en tiendas de campaña; mientras la ONU pide al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes.

Además, pese al alto el fuego, Israel ha matado al menos a 442 palestinos en Gaza, donde aún controla el 54 % de la Franja desde la denominada ‘línea amarilla’; desde donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega, sin pruebas, se acercan demasiado a las tropas.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva divisoria, que debería ser temporal según el acuerdo, intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida. EFE

