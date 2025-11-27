Al menos diez secuestrados en un ataque de hombres armados en el centro-oeste de Nigeria

Nairobi, 27 nov (EFE).- Al menos diez personas fueron secuestradas este miércoles por hombres armados no identificados en el estado de Níger, en el centro-oeste de Nigeria, informaron este jueves las fuerzas de seguridad de la región.

Los atacantes se llevaron a diez personas mientras trabajaban este miércoles en sus granjas en Unguwan-Kawo, en el distrito de Erena, confirmó el portavoz de la policía de Níger, Wasiu Abiodun, después de que algunos medios afirmaran que hasta veinte personas, incluida una mujer embarazada y varios niños, habían sido raptados.

Abiodun añadió que se han sido desplegados agentes en la zona y que continúan los esfuerzos para rescatar a las víctimas.

El incidente se produjo pocos días después de que hombres armados secuestraran a 303 alumnos y doce profesores en la Escuela Católica de Secundaria St. Mary’s, también en el estado de Níger, si bien cincuenta estudiantes lograron huir posteriormente.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, declaró este miércoles una «emergencia de seguridad nacional» por la ola de secuestros masivos y anunció el reclutamiento de 20.000 agentes adicionales.

«Hoy, en vista de la creciente situación de seguridad, he decidido declarar una emergencia de seguridad nacional y ordenar un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas», afirmó en un comunicado.

Tinubu decretó la emergencia nacional después de que la Policía confirmara el martes que al menos diez personas fueron secuestradas por hombres armados en el pueblo de Isapa, en el estado de Kwara (oeste), donde 38 feligreses fueron raptados la pasada semana, aunque fueron liberados la noche del domingo.

Asimismo, el Gobierno nigeriano informó este martes de que las 24 niñas que permanecían secuestradas tras el ataque de hombres armados en la madrugada del pasado 17 de noviembre contra un internado en el estado de Kebbi (noroeste), han recuperado la libertad.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de «bandidos», término usado para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 siguen sin regresar a sus casas tras un suceso que causó conmoción dentro y fuera del país. EFE

