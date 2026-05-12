Al menos doce muertos en ataques en Sudán entre acusaciones por ambas partes de la guerra

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Jartum, 12 may (EFE).- Al menos doce personas murieron en dos ataques en Sudán perpetrados supuestamente por ambas partes del conflicto, el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informaron este martes fuentes locales y de la organización.

«Seis personas murieron y otras trece resultaron heridas, entre ellas mujeres y menores, en el bombardeo contra el mercado de Dilling», la segunda ciudad más grande del estado de Kordofán del Sur y bajo control del Ejército, por parte de las FAR, dijo a EFE un responsable local del estado ubicado en el sur de Sudán.

Por otro lado, la autodenominada administración civil de las FAR en el estado de Darfur Oriental -entidad que gestiona las zonas controladas por los paramilitares- informó en un comunicado de que seis civiles murieron y otros cinco resultaron heridos en un nuevo ataque con drones lanzado por las Fuerzas Armadas contra Al Daein, la capital del estado, entre la noche del lunes y la mañana del martes.

«Los drones atacaron a civiles desarmados en las calles y barrios de la ciudad de Al Daein», afirmó la entidad.

Ayer, lunes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que al menos 880 civiles en Sudán murieron en ataques con drones entre enero y abril, lo que representa más del 80 % del total de muertes civiles relacionadas con el conflicto durante ese período.

Según la ONU, la región de Kordofán registró el mayor número de víctimas civiles por ataques con drones durante el primer trimestre del año, donde los mercados fueron blanco de al menos 28 ataques y los centros de salud de 12 ataques durante los últimos cuatro meses.EFE

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