Al menos dos heridos por incendio en plataforma petrolera en principal lago de Venezuela

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Caracas, 15 may (EFE).- Al menos dos trabajadores resultaron heridos este viernes por un incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande de Venezuela, operada de forma conjunta por la estatal PDVSA y la firma China Concord Resources Corp (CCRC), dijo a EFE una fuente vinculada al sector.

Se trata de la planta lacustre Lamargas, ubicada en el bloque 5, donde hubo un «desperfecto en una válvula de cierre» del paso del gas, aseguró la fuente, quien pidió no ser identificada.

De momento, se desconoce el número de personas que estaban en la instalación.

Varios vídeos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.

Además, en los vídeos difundidos se observa las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.

Hasta las 11:30 hora local (15:00 GMT), ni PDVSA ni el Ministerio de Hidrocarburos u otra fuente gubernamental se habían pronunciado sobre el accidente. Tampoco las autoridades locales. EFE

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