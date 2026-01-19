Al menos once alumnos muertos en el accidente de un minibús escolar en Sudáfrica

2 minutos

Johanneburgo, 19 ene (EFE).- Al menos once alumnos murieron este lunes y otros cinco resultaron heridos al chocar el minibús escolar en el que viajaban contra un camión en el sur de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, informaron las autoridades.

El minibús transportaba a los estudiantes en la zona de Vanderbijlpark, en el sur de la citada ciudad, donde tuvo lugar el accidente.

«La información que tengo es que el taxi chocó contra un camión (…). Perdimos a once estudiantes y cinco están camino al hospital», afirmó el responsable de Educación del gobierno de la provincia de Gauteng (donde está Johannebsurgo), Matome Chiloane, en declaraciones recogidas por medios locales.

«Es un día realmente trágico para nosotros como departamento», subrayó Chiloane sobre el accidente, cuyas causas se están investigando.

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, manifestó su «tristeza» por el suceso y expresó su solidaridad con las familias, los profesores, los compañeros de clase y los amigos de las víctimas.

«Nuestros niños son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para el transporte de los estudiantes, para protegerlos», enfatizó Ramaphosa en un comunicado.

El siniestro ocurrió después de que la semana pasada la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy señalara que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una «vergüenza nacional».

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que murieron en diciembre 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. EFE

