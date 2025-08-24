Al menos once civiles mueren en un ataque del grupo rebelde Codeco en la RD del Congo

2 minutos

Kinsasa, 24 ago (EFE).- Al menos once civiles murieron en un nuevo ataque perpetrado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Ituri, por el grupo rebelde Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco), confirmó a EFE este domingo un líder de la sociedad civil local.

«El ataque tuvo lugar alrededor de las 08.00 horas de la mañana (06.00 GMT) del sábado aquí, en Mabanga», detalló a EFE Désire Banza, presidente de la sociedad civil del territorio de Djugu, donde se encuentra esa localidad.

«Ya hemos contabilizado once civiles muertos. Sin embargo, tememos que el número aumente. Los milicias se llevaron también a algunas personas» añadió Banza.

Este líder de la sociedad civil lamentó los constantes ataques que aterrorizan a la población de la zona, tanto de Codeco como de otros grupos rebeldes y pidió que las autoridades pongan remedio a la situación.

«Instamos al personal de seguridad, en particular a las Fuerzas Armadas y sus socios de la Monusco (misión de las Naciones Unidas en la RDC) y Uganda (cuyas tropas colaboran con las congoleñas), a que se tomen en serio la situación de seguridad de la población civil en el territorio de Djugu porque ya es suficiente», concluyó.

Desde 2022, varias zonas de Ituri sufren una escalada de ataques, muchos de ellos perpetrados por Codeco, que dice representar a la comunidad lendu (de agricultores) y que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.

Este último ataque se produce solo meses después de que seis milicias que operan en Ituri -incluyendo a Codeco- firmaran el pasado junio un nuevo acuerdo de cese de las hostilidades.

Los otros firmantes fueron el Frente Popular de Autodefensa de Ituri (FPAC-Zaire), la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC), el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI), el Movimiento de Autodefensa Popular de Ituri (MAPI) y Chini Ya Tuna.

A pesar de este pacto, la violencia persiste en la provincia, donde la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de estos diálogos.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Monusco. EFE

