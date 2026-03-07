Al menos seis muertos por ataques rusos con misiles y drones en Ucrania

Al menos seis personas murieron este sábado en Ucrania, donde varias regiones fueron blanco de ataques rusos con misiles y drones, informaron las autoridades.

Cinco fallecieron en el bombardeo de un edificio residencial en Járkov y otra en la región de Dnipropetrovsk, atacada con drones y fuego de artillería y cohetes, según el gobierno de esas regiones en el este del país.

«Como consecuencia del ataque enemigo, una parte de un edificio residencial de cinco pisos situado en el barrio de Kiivski, en Járkov, ha quedado prácticamente destruida. Una casa situada en las inmediaciones también sufrió daños», dijo el jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegubov.

El alcalde de la ciudad, Igor Terejov, confirmó las cinco muertes. Sinegubov había informado de diez heridos, entre ellos dos niños de 6 y 11 años y una joven de 17.

En Dnipropetrovsk, el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganzha, anunció que una persona falleció y otra resultó lesionada en un ataque ruso en el distrito de Nikopol.

Según Ganzha, el ejército de Moscú atacó la región unas veinte veces con drones, artillería y cohetes.

En Zaporiyia, en el sur, un ataque ruso causó un herido, un bebé, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

Además, en Chuguiv, en la región de Járkov, la alcaldesa Galina Minaeva escribió en Telegram que dos personas resultaron lesionadas en un «ataque con drones enemigos» contra una casa en el centro de la ciudad.

Durante la noche se activó una alerta aérea en toda Ucrania debido a ataques rusos.

La Fuerza Aérea polaca indicó en la red social X que desplegó aviones militares para proteger su espacio aéreo en las regiones fronterizas con Ucrania, como suele hacer en caso de ataques a gran escala.

