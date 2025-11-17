Al menos seis muertos por deslizamientos de tierra en Vietnam

Deslizamientos provocados por las fuertes lluvias en Vietnam dejaron al menos seis muertos y más de una decena de heridos, informaron el lunes funcionarios de la agencia de manejo de desastres.

Un bus de pasajeros quedó sepultado la noche del domingo por la caída de tierra y rocas en el pintoresco paso de montaña Khanh Le Pass, en la provincia de Khanh Hoa, donde murieron al menos cinco personas y 18 resultaron heridas, según la autoridad de manejo de desastres y diques.

El bus transportaba 32 pasajeros y algunos de los heridos fueron atendidos por golpes en la cabeza y las extremidades, indicó la prensa estatal.

Los rescatistas intentaban liberar a algunos pasajeros dentro del bus, agregaron los medios.

Previamente el domingo, un deslizamiento alcanzó un albergue de trabajadores en el Khanh Son Pass, otro paso montañoso, en Khanh Hoa, donde una persona murió y otra está desaparecida, según la agencia.

Vietnam suele enfrentar fuertes lluvias de junio a septiembre y la evidencia científica apunta que el cambio climático causado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos se vuelvan más frecuentes y destructivos.

