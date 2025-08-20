The Swiss voice in the world since 1935

Al menos siete heridos en nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 20 ago (EFE).- Al menos siete personas resultaron heridas este miércoles en un bombardeo israelí contra la localidad de Al Haoush, en el sur del Líbano, en medio de una nueva oleada de ataques contra varias áreas de la región meridional del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado que una acción aérea contra Al Haoush, en el distrito de Tiro, causó heridas a siete personas no identificadas.

El bombardeo fue perpetrado por un avión no tripulado contra un punto ubicado en las inmediaciones de varias viviendas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que también confirmó otros ataques en las zonas de Wadi al Zarariyeh y Qalaat Mays.

Por su parte, el Ejército israelí anunció en un comunicado el lanzamiento de una serie de bombardeos contra presuntas infraestructuras, almacenes de armas y una plataforma lanzadera pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario, con acciones que a menudo asegura están dirigidos contra miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La ola de este miércoles se produce en medio de nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de la formación.

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin. EFE

njd/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR