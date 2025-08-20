Al menos siete heridos en nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano

2 minutos

Beirut, 20 ago (EFE).- Al menos siete personas resultaron heridas este miércoles en un bombardeo israelí contra la localidad de Al Haoush, en el sur del Líbano, en medio de una nueva oleada de ataques contra varias áreas de la región meridional del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado que una acción aérea contra Al Haoush, en el distrito de Tiro, causó heridas a siete personas no identificadas.

El bombardeo fue perpetrado por un avión no tripulado contra un punto ubicado en las inmediaciones de varias viviendas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), que también confirmó otros ataques en las zonas de Wadi al Zarariyeh y Qalaat Mays.

Por su parte, el Ejército israelí anunció en un comunicado el lanzamiento de una serie de bombardeos contra presuntas infraestructuras, almacenes de armas y una plataforma lanzadera pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario, con acciones que a menudo asegura están dirigidos contra miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La ola de este miércoles se produce en medio de nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada de la formación.

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin. EFE

njd/cpy