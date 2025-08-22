The Swiss voice in the world since 1935

Al menos siete muertos y nueve desaparecidos deja accidente en un puente en obras en China

(Actualiza con nuevos datos del siniestro)

Pekín, 22 ago (EFE).- Al menos siete personas perdieron la vida y nueve más permanecen desaparecidas tras un accidente en un puente en construcción en el oeste de China.

El suceso se produjo este viernes aproximadamente a las 3.00 hora local (19.00 GMT del jueves) en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción.

En el momento del siniestro, quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, según el oficial Diario del Pueblo.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que permanecen activas en la mañana local del viernes.

La obra forma parte de la línea ferroviaria entre las provincias de Sichuan (centro) y Qinghai, situada en el altiplano tibetano.

El puente en el que se produjo el siniestro, llamado Jianzha, es una de las estructuras más destacadas del proyecto. EFE

