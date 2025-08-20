The Swiss voice in the world since 1935

Al menos tres muertos y tres heridos por una nueva masacre perpetrada cerca a Bogotá

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 20 ago (EFE).- Al menos tres personas murieron y tres más resultaron heridas por una nueva masacre perpetrada en una finca del municipio colombiano de Mesitas del Colegio, cercano a Bogotá, un crimen que las autoridades achacaron este jueves a «un ajuste de cuentas» entre grupos criminales de la capital.

El comandante de la Policía de Cundinamarca, departamento en el que está ubicado Mesitas del Colegio, coronel Mauricio Herrera, aseguró que el crimen fue cometido en la finca Villa Claudia, ubicada en la vereda (aldea) San Ramón.

«Allí ocurrió el homicidio de tres personas (dos mujeres y un hombre) y tres más resultaron lesionadas (…) Desplegamos toda la capacidad investigativa (…) para adelantar todos los actos que permitan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este evento», señaló el oficial.

El secretario de Gobierno de Mesitas del Colegio, Andrés Guzmán, dio «un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad del municipio» porque «estos hechos son aislados, obedecen simplemente a un ajuste de cuentas, hechos que muy posiblemente vienen de la ciudad de Bogotá».

«Esto no obedece a grupos al margen de la ley y tenemos un territorio seguro», expresó el funcionario.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este crimen ya son 48 el número de masacres perpetradas en Colombia en lo que va corrido del año. EFE

jga/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR