Al menos tres muertos y tres heridos por una nueva masacre perpetrada cerca a Bogotá

Bogotá, 20 ago (EFE).- Al menos tres personas murieron y tres más resultaron heridas por una nueva masacre perpetrada en una finca del municipio colombiano de Mesitas del Colegio, cercano a Bogotá, un crimen que las autoridades achacaron este jueves a «un ajuste de cuentas» entre grupos criminales de la capital.

El comandante de la Policía de Cundinamarca, departamento en el que está ubicado Mesitas del Colegio, coronel Mauricio Herrera, aseguró que el crimen fue cometido en la finca Villa Claudia, ubicada en la vereda (aldea) San Ramón.

«Allí ocurrió el homicidio de tres personas (dos mujeres y un hombre) y tres más resultaron lesionadas (…) Desplegamos toda la capacidad investigativa (…) para adelantar todos los actos que permitan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este evento», señaló el oficial.

El secretario de Gobierno de Mesitas del Colegio, Andrés Guzmán, dio «un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad del municipio» porque «estos hechos son aislados, obedecen simplemente a un ajuste de cuentas, hechos que muy posiblemente vienen de la ciudad de Bogotá».

«Esto no obedece a grupos al margen de la ley y tenemos un territorio seguro», expresó el funcionario.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este crimen ya son 48 el número de masacres perpetradas en Colombia en lo que va corrido del año. EFE

