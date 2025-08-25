Al menos tres paramilitares mueren en un ataque de presuntos insurgentes en Pakistán

Islamabad, 25 ago (EFE).- Al menos tres paramilitares murieron y otros 17 resultaron heridos este lunes en el noroeste de Pakistán después de que un grupo de presuntos insurgentes atacase un puesto controlado por una fuerza paramilitar paquistaní, según informó a EFE una fuente policial.

«A las 4:00 horas de hoy (23:00 horas del domingo GMT), un grupo de insurgentes atacó el fuerte de la Policía Federal (FC, por sus siglas en inglés) en el que tres miembros de las FC abrazaron el martirio y otros 18 resultaron heridos», dijo el oficial de policía del control de Hangu, Asad Khan.

Según las autoridades, el ataque tuvo lugar en el área de Torawari, en el distrito de Hangu, que está localizado en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán y en la que opera el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los hermanos ideológicos paquistaníes de los talibanes afganos.

Los supuestos insurgentes abandonaron el lugar tras la respuesta de las fuerzas de seguridad paquistaníes que, tras el ataque, realizaron redadas en diferentes áreas de Torawari, en las que murió una persona, a quien las autoridades de Pakistán calificaron como «terrorista», según Khan.

El oficial aseguró que el personal que resultó herido fue trasladado a un hospital próximo y que se está llevando a cabo una operación de búsqueda.

Pakistán ha experimentado en el último año y medio un aumento de los ataques insurgentes en todo el país, particularmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán.

Según un informe publicado por el Instituto de Pakistán para Estudios sobre Conflictos y Seguridad (PICSS), un grupo de expertos con sede en Islamabad, el país fue testigo de 78 ataques atribuidos a la insurgencia en el mes de junio, en los que murieron al menos cien personas.

Entre las víctimas mortales hay 53 agentes de seguridad, 39 civiles, seis supuestos insurgentes y dos miembros de comités de paz locales. EFE

