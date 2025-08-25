The Swiss voice in the world since 1935

Al menos un muerto en un bombardeo israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Añade reacción de Israel)

Beirut/Jerusalén, 25 ago (EFE).- Al menos una persona murió este lunes en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por el distrito de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, donde continúan los ataques en medio de los esfuerzos estadounidenses para avanzar en la implementación del alto el fuego.

Un avión no tripulado alcanzó a un coche en la carretera que une las localidades de Ain al Mizrab y Tebnine, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

En un comunicado castrense, Israel acusó al fallecido de ser un miliciano de Hizbulá que intentaba «rehabilitar la infraestructura militar» del grupo en la zona de Bint Jbeil. El Ejército no identificó a la víctima.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado a finales del pasado noviembre, y sus últimas operaciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada del grupo chií Hizbulá.

Este mes, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme del movimiento chií, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin.

Está previsto que esta misma noche llegue a Beirut el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, que media entre las dos naciones para tratar de solventar los puntos del cese de hostilidades todavía sin implementar, incluyendo los continuados ataques israelíes y el desarme de Hizbulá. EFE

amo-njd-pms/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR