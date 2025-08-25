Al menos un muerto en un bombardeo israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

(Añade reacción de Israel)

Beirut/Jerusalén, 25 ago (EFE).- Al menos una persona murió este lunes en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por el distrito de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, donde continúan los ataques en medio de los esfuerzos estadounidenses para avanzar en la implementación del alto el fuego.

Un avión no tripulado alcanzó a un coche en la carretera que une las localidades de Ain al Mizrab y Tebnine, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

En un comunicado castrense, Israel acusó al fallecido de ser un miliciano de Hizbulá que intentaba «rehabilitar la infraestructura militar» del grupo en la zona de Bint Jbeil. El Ejército no identificó a la víctima.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado a finales del pasado noviembre, y sus últimas operaciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada del grupo chií Hizbulá.

Este mes, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme del movimiento chií, a implementarse antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense centrada en ese mismo fin.

Está previsto que esta misma noche llegue a Beirut el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, que media entre las dos naciones para tratar de solventar los puntos del cese de hostilidades todavía sin implementar, incluyendo los continuados ataques israelíes y el desarme de Hizbulá. EFE

