Al menos un muerto y cinco heridos por explosión de pirotecnia en el norte de México

Monterrey, (México), 28 nov (EFE).- Una explosión en una vivienda que almacenaba pirotecnia dejó este viernes al menos un muerto y cinco heridos, en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, norte de México.

Según informó Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el incendio ocurrió una casa habitación de Pesquería, municipio conurbado a la zona metropolitana de Monterrey.

Tras un reporte de múltiples explosiones, los agentes de PCNL y bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Los Olmos para sofocar el fuego y atender a las víctimas.

Al llegar, los rescatistas confirmaron una persona fallecida y cinco lesionados, entre ellos, una menor de edad. Los heridos fueron reportados en situación crítica y trasladados a diversas clínicas para su atención médica.

Además, los agentes encontraron que el incendio ya había afectado al menos cuatro viviendas, donde trabajan para contener el siniestro.

El suceso se investiga como incendio causado por presunta acumulación ilegal de pirotecnia.

Los agentes trabajan esta noche para controlar y sofocar el fuego en coordinación con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gas Natural y Agua y Drenaje.

«Unidades continúan en trabajos de búsqueda, rescate y sofocación del fuego», apuntó PCNL en un comunicado. EFE

