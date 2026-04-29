Albares destaca en México la diplomacia euro-latinoamericana ante «profetas de la guerra»

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, contrapuso este miércoles en México a los “profetas de la guerra” con el modelo de diplomacia que construyen Europa y América Latina a través de alianzas, diálogo y acuerdos, en medio de la «crisis del orden mundial» derivada de conflictos globales.

Durante su intervención en la conferencia ‘Política Exterior Humanista’, realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en Ciudad de México, Albares advirtió sobre el riesgo de retroceder hacia etapas históricas marcadas por la violencia y la arbitrariedad.

“Los profetas de la guerra nos invitan no a avanzar hacia un orden nuevo, sino a volver muy atrás, volver a los valores y las prácticas del momento más doloroso y tenebroso de la historia”, afirmó Albares ante estudiantes y autoridades universitarias mexicanas.

El ministro enmarcó esa reflexión en lo que definió como “la mayor crisis del orden mundial de este siglo”, con conflictos abiertos en Ucrania, Oriente Medio, Sudán y otras regiones, y defendió una política exterior española basada en la paz, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos.

Frente a ese escenario, destacó el papel de la relación entre Europa y América Latina como ejemplo de una vía diplomática alternativa.

“Europa y Latinoamérica están demostrando al mundo que hay otra forma de hacer diplomacia, una diplomacia basada en las alianzas, en el intercambio, en los acuerdos”, sostuvo.

Albares subrayó que en los próximos días entrará en vigor de manera provisional el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y recordó que en las próximas semanas se escenificará en Ciudad de México la conclusión del Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México.

A su juicio, estos procesos muestran que el espacio euro-latinoamericano se consolida como una región clave para la gobernanza global y la búsqueda de soluciones compartidas a desafíos como el cambio climático, la migración, la transformación digital y la paz internacional.

Albares también destacó la relevancia estratégica de México para Europa al recordar que, junto con Brasil, es el único socio estratégico regional de la UE en América Latina.

El ministro señaló que España y México comparten una visión diplomática basada en la cooperación frente a la confrontación, y defendió que ambas regiones pueden convertirse en una fuerza política en favor de la paz y la democracia.

“Ante quienes quieren volver a la confrontación, estamos con la cooperación porque siempre es más poderosa”, concluyó.

El ministro español, en su tercera visita a México, aprovechará para reunirse este miércoles con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con el que firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México.

España y México escenificaron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el 18 de abril en Barcelona, la normalización de sus relaciones diplomáticas desde que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo «mucho abuso», unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por la mandataria mexicana. EFE

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