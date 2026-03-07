Alberto Gamero deja de ser entrenador del Deportivo Cali tras derrota ante el Once Caldas

Bogotá, 7 mar (EFE).- El colombiano Alberto Gamero dejó de ser entrenador del Deportivo Cali luego de que su equipo perdiera 0-2 el viernes con el líder Once Caldas en la décima jornada del Torneo Apertura, informó este sábado el club.

«El profesor Alberto Gamero ha decidido no continuar como director técnico de nuestro equipo profesional. La institución expresa su profundo agradecimiento al profesor Gamero y a su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación, el profesionalismo y la entrega demostrados durante su etapa al frente del equipo», señaló el Cali en un comunicado.

El técnico, que había llegado al equipo en junio del año pasado, deja al conjunto verdiblanco en la décima posición de la tabla con 12 puntos, a dos del Atlético Bucaramanga que es octavo y consigue, provisionalmente, el último cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.

Sin embargo, el Deportivo Cali viene en una mala racha de tres partidos sin ganar, de los cuales empató dos -uno 0-0 como visitante ante el Bucaramanga y otro 1-1 en casa contra Fortaleza- y perdió uno 0-2 contra Once Caldas.

«El club reconoce y valora el esfuerzo realizado por el profesor Gamero durante su permanencia en el Deportivo Cali y le desea, junto a su cuerpo técnico, los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales», agregó el Cali, que señaló que informará «oportunamente las decisiones relacionadas con la dirección técnica del primer equipo». EFE

