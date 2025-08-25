The Swiss voice in the world since 1935

Alberto II de Mónaco muestra al rey Felipe «solidaridad» y «compasión» por los incendios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 25 ago (EFE).- El príncipe Alberto II de Mónaco ha manifestado al rey Felipe VI de España «solidaridad» y «compasión» por los incendios que han causado graves daños materiales en las últimas semanas en diferentes regiones del país y también «perdidas humanas».

En una carta a Felipe VI divulgada este lunes por gabinete, el soberano rinde homenaje al «valor» y a «la entrega» de los bomberos y del resto de los equipos que «trabajan sin descanso para proteger a la población».

En su nombre y en el de su esposa, la princesa Charlène, han trasladado al rey, así como al pueblo español, su «mayor solidaridad y compasión», y ha señalado que se acuerda de «las víctimas, sus familias, así como numerosos heridos y siniestrados».

El jefe del Estado monegasco también ha expresado al rey Felipe su «más sincero pésame» y su apoyo.

Los incendios en España ya han quemado en lo que llevamos de año más de 410.000 hectáreas, la inmensa mayoría este mes de agosto, en el que han muerto cuatro personas.

Alberto de Mónaco ha enviado una carta similar al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por los fuegos que también han arrasado decenas de miles de hectáreas en ese país. EFE

