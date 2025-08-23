Alcaldía de la capital paraguaya tiene «iliquidez» financiera, dice informe de interventor

Asunción, 22 ago (EFE).- La Municipalidad de Asunción, la capital de Paraguay, se encuentra en «una situación de iliquidez» financiera debido al alto endeudamiento, advirtió este viernes el interventor de la administración local, Carlos Pereira.

El funcionario entregó ante el Ministerio del Interior el informe final de la auditoría que inició el 24 de junio pasado por presuntas «irregularidades» en la ejecución presupuestaria de la gestión del intendente (alcalde) de Asunción, Óscar Rodríguez, quien renunció este viernes al cargo antes de conocerse los hallazgos de la investigación.

«Técnicamente hablando, estamos con una situación de iliquidez», declaró Pereira a periodistas, cuyo informe deberá ser remitido por el despacho del Interior a la Cámara de Diputados, que se pronunciará sobre la destitución o absolución de Rodríguez.

En concreto, Pereira se refirió a una emisión de bonos realizada por la municipalidad en 2022, por más de 500.000 millones de guaraníes (unos 69,01 millones de dólares al cambio actual), fondos que debían destinarse a obras, pero que, según el interventor, un 93 % se invirtió en «gastos corrientes» y «apenas el 7 %» en infraestructura.

«Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio», alertó.

Al anunciar su dimisión, Rodríguez, del gobernante Partido Colorado, alegó, en una conferencia de prensa, que en el documento del interventor «no existe hecho punible alguno» en su contra «ni mucho menos daño patrimonial», aunque sí reconoció «errores administrativos», cuando -dijo- debió pagar salarios a funcionarios municipales durante la pandemia de la covid-19.

El mandatario local había sido suspendido en junio pasado, cuando comenzó la intervención a raíz de un informe de la Contraloría, que pidió en mayo la intervención de las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este -la segunda en importancia del país-, cuyo intendente, el opositor Miguel Prieto, fue destituido este martes por la mayoría oficialista en la Cámara Baja. Para ambos cargos deberán celebrarse elecciones.EFE

