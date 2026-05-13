Alcaldía de Moscú restringe publicación de información sobre atentados y ataques de drones

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Moscú, 13 may (EFE).- Las autoridades de la capital rusa información este miércoles sobre la entrada en vigor de unas prohibiciones para la publicación de materiales de texto, foto y vídeo de las consecuencias de ataques terroristas y de drones.

«Para garantizar la seguridad pública, se están implementando restricciones en Moscú a la publicación de textos, fotos y videos que muestren las consecuencias de ataques terroristas, incluidos los ataques con drones», según un comunicado publicado en el sitio web de la Alcaldía capitalina.

La nota señala que la Comisión Antiterrorista de Moscú adoptó esta medida para prevenir la difusión de información falsa.

Según el comunicado, las agencias gubernamentales, los medios de comunicación, los servicios de emergencia, otras organizaciones y particulares tienen prohibido difundir información sobre ataques terroristas cometidos en Moscú antes de la publicación de la información oficial que provenga del Ministerio de Defensa o de la Alcaldía.

El documento también prohíbe la difusión de información sobre las acciones de grupos de sabotaje u otras acciones destinadas contra la vida y la salud de los ciudadanos.

El incumplimiento de la prohibición conlleva multas de hasta 5.000 rublos (unos 70 dólares) para particulares y entre 50.000 (casi 700 dólares) y 200.000 rublos (2.700 dólares) para personas jurídicas. EFE

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