The Swiss voice in the world since 1935

Alcalde de ciudad colombiana Cali decreta tres días de luto tras atentado con 7 muertos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cali (Colombia), 22 ago (EFE).- El alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, decretó este viernes tres días de duelo por el atentado que dejó siete civiles muertos y más de setenta heridos, y anunció una operación para reforzar con más efectivos el territorio, que permanece militarizado desde el jueves.

«Debido a este acto terrorista, en Cali se decretarán tres días de duelo, se mantendrá la militarización de la ciudad, se implementará la ‘Operación Sultana’ que permitirá traer mas efectivos a la ciudad y se realizará una gran velatón (homenaje) el domingo 24 de agosto», informó la Alcaldía en un comunicado.

Eder encabezó este mañana un consejo de seguridad en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otras autoridades.

Frente a esa base explotó el jueves el camión bomba.

La instalación militar queda en un punto de la Carrera Octava, una de las avenidas más transitadas y comerciales de Cali, principal ciudad del suroeste colombiano.

De acuerdo con el último balance oficial, el atentado dejó siete víctimas mortales, todas civiles, y 79 heridos, de los cuales 37 ya fueron dados de alta y tres permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El ataque, que también afectó a más de 90 viviendas, fue atribuido al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos del atentado.

Además del atentado en Cali, Colombia fue sacudida ayer por otro ataque en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde 13 policías antinarcóticos murieron y cuatro quedaron heridos al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos. EFE

csr/jga/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR