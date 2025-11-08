Alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador desmiente que el agua esté contaminada

4 minutos

Quito, 8 nov (EFE).- Alquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, desmintió este sábado que esté contaminada el agua que consumen los habitantes de esa urbe, como lo señaló el jefe de Estado, Daniel Noboa.

«No, señor presiente, el agua de Guayaquil no está contaminada», respondió Álvarez a un mensaje en X de Noboa en el que el gobernante denunció que el agua estaba contaminada con excrementos, entre otros elementos.

En un video en redes sociales Álvarez posó en lugares que -según él- correspondían a las fotografías que usó Noboa en su denuncia en X y aseveró que no se trata de plantas de tratamiento sino de un canal de aguas lluvias dentro de una planta de aguas residuales.

En otra toma, Álvarez apareció en la planta de tratamiento de agua potable que abastece a Guayaquil, Samborondón y Nobol, y para ejemplificar su argumento bebió agua extraída del lugar.

«Ya señor Presidente, dejémonos de cosas. Aquí estoy tomándome el agua que usted dice que tiene caca. No tiene caca, no tiene heces fecales, no tiene metales pesados, no tiene bacterias coliformes. Lo que sí tiene es certificación INEN», dijo Álvarez en referencia a garantías de calidad.

¿Años de contaminación?

Noboa cuestionó este sábado que los habitantes de Guayaquil supuestamente consuman agua contaminada y señaló negligencia por parte de las autoridades del Municipio, liderado ahora por el opositor Álvarez.

«En pleno 2025, todavía hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre», escribió en su cuenta de la red social X.

Y añadió: «No lo voy a permitir. El río Daule no es un basurero químico, y mucho menos una fuente de agua para envenenar a la gente con metales y compuestos que causan cáncer, diarreas, colitis y enfermedades gastrointestinales graves».

«Del Daule se extraen más de 1,6 millones de metros cúbicos diarios para abastecer a Guayaquil. Y los análisis son claros: aluminio 25 veces más alto, plomo, zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros», detalló.

El cuestionamiento del gobernante se produjo un día después de que el Ministerio de Ambiente y Energía alertase sobre el mal estado del agua potable que se consume en Guayaquil (suroeste).

La cartera, que ya denunció hace cuatro meses al Municipio de Guayaquil y a la empresa Interagua, encargada de la gestión del servicio, recordó que los niveles de metales y compuestos químicos detectados en el agua superan los límites permitidos por la normativa.

Denuncia

De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), el Daule registra nueve años consecutivos de contaminación.

En 2016, los tres parámetros analizados excedían los límites máximos permitidos, y en 2025, de ocho parámetros evaluados, seis incumplen las normas ambientales.

La contaminación afecta directamente al agua de consumo humano, la pesca artesanal, las camaroneras, los productores de concha y cangrejo, los cultivos agrícolas que dependen del río y la seguridad alimentaria de Guayaquil, según el informe técnico del organismo.

El mencionado Ministerio y la ARCA han iniciado nuevos procesos sancionadores tras los monitoreos del 8 de octubre de 2025, que confirmaron la reincidencia de las infracciones.

Las autoridades también presentaron una denuncia penal contra el Municipio de Guayaquil, Interagua y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag) por presuntos delitos contra el agua, e impusieron multas por 46.920 dólares.

Toda la documentación técnica fue remitida a la Fiscalía General del Estado, que investiga las posibles responsabilidades penales correspondientes. EFE

sm/jrh