Alcalde de Lima irá al Constitucional si no se celebran elecciones complementarias en Perú

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Lima, 29 abr (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que acudirá al Tribunal Constitucional si las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ordenan la celebración de votaciones complementarias en Lima, tal como exige su antecesor en la municipalidad de la capital de Perú, el candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga.

Reggiardo emitió un pronunciamiento en el que expresó su «preocupación y rechazo frente a la decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones, que por unanimidad declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima».

Aseguró que esta decisión del JNE, que rechazó las exigencia de López Aliaga, quien asegura que ha sido víctima de un fraude sin presentar pruebas concluyentes, vulnera «derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú, en particular el derecho de sufragio y el principio de igualdad ante la ley».

Según el alcalde, tal y como señala López Aliaga, las irregularidades en la distribución y entrega del material electoral en los comicios generales del pasado 12 de abril llevaron a la exclusión del proceso de «aproximadamente un millón de electores en Lima» y durante las elecciones también se presentaron «una serie de irregularidades nunca antes registradas».

Mencionó entre estas a «la demora injustificada en la instalación y apertura de mesas de sufragio, la no instalación de mesas, la falta de material electoral, la presunta desaparición de actas electorales tanto en el extranjero como en Lima, así como la incorporación extemporánea de actas correspondientes a la serie 900, entre otros hechos».

Consideró que, por ese motivo, «corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones reconsidere la decisión adoptada por el pleno y disponga la convocatoria a elecciones complementarias en el más breve plazo».

Anunció, en ese sentido, que «de persistir la afectación a los derechos fundamentales señalados, se procederá a interponer las acciones constitucionales correspondientes ante el Tribunal Constitucional».

«Lima no permitirá que se vulneren los derechos de sus ciudadanos», concluyó Reggiardo, quien asumió la alcaldía de la capital peruana en octubre pasado, luego de que López Aliaga, de quien era teniente de alcalde, renunció para presentar su candidatura presidencial.

El alcalde ha mantenido en los últimos días una activa presencia en redes y medios locales para manifestar su apoyo a los pedidos que hace el líder de su partido mientras los resultados de los comicios dan el primer lugar a la derechista Keiko Fujimori y colocan en segunda posición al izquierdista Roberto Sánchez, por delante de López Aliaga.

De confirmarse la tendencia, Sánchez disputará con Fujimori la Presidencia peruana para el período 2021-2026 en la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

Reggiardo asegura que con su posición pública está defendiendo los derechos ciudadanos y rechaza que vulnere la neutralidad que deben guardar por ley todas las autoridades nacionales durante los procesos electorales.

El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, anunció que piensa denunciar al alcalde ante el jurado electoral especial de Lima por haber expresado públicamente su apoyo a un candidato en pleno proceso .

Con el cómputo del 96,73 % de los votos, Fujimori tiene el 17,09 % con 2.778.126 votos, seguida por el candidato izquierdista Roberto Sánchez con 12,04 % y 1.956.765 votos, mientras que López Aliaga se mantiene tercero con 11,87 % y 1.930.458 votos. La diferencia entre el segundo y el tercero es de apenas 26.307 votos. EFE

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