Alejandro Sanz, único español nominado a los Premios Grammy 2026
Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Alejandro Sanz es el único español que ha sido nominado este viernes a los Premios Grammy 2026, por ‘¿Y ahora qué?’, a mejor álbum de pop latino.
Sanz competirá por el premio con Rauw Alejandro por ‘Cosa Nuestra’, Andrés Cepeda por ‘BOGOTÁ DELUXE’, Karol G por ‘Tropicoqueta’ y Natalia Lafourcade por ‘Cancionera’.
Es la séptima nominación para el madrileño, que ha ganado cuatro veces el Grammy a mejor álbum de pop latino por ‘No es lo mismo’ en 2004, ‘El tren de los momentos’ (2008), ‘Paraíso Express’ (2011) y ‘#Eldisco’ (2020).
Ahora optará de nuevo al Grammy por un disco que también le ha dado cuatro nominaciones al Latin GRammy, cuya ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre.
Ahí, Sanz competirá por los premios a mejor grabación del año y mejor canción, por ‘Palmeras en el jardín’, así como a mejor álbum y mejor álbum de pop contemporáneo. EFE
agf/rf