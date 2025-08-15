Alemania, bajo presión por los afganos expulsados de Pakistán que prometió acoger

Dos ONG anunciaron el viernes que presentarán una denuncia contra dos ministros alemanes acusándolos de poner en peligro a afganos expulsados de Pakistán hacia su país, donde corren el riesgo de ser perseguidos, pese a haber recibido una promesa de acogida en Alemania.

En un comunicado las organizaciones PRO ASYL y «Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte» (red de apadrinamiento de colaboradores locales) acusan a los ministros de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, y del Interior, Alexander Dobrindt, de poner en peligro la vida de otros y de no prestar asistencia a personas en peligro.

«Los afganos expulsados por las autoridades paquistaníes corren el riesgo de ser víctimas de encarcelamientos arbitrarios, malos tratos e incluso ejecuciones», declaró Wiebke Judith, portavoz de Pro Asyl.

«En lugar de concederles los visados prometidos en el marco de los acuerdos de acogida, las autoridades alemanas siguieron haciéndolos esperar sabiendo el riesgo de expulsión», añadió.

Tras el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021, el gobierno alemán lanzó un programa de acogida para 45.000 afganos, en particular para aquellos y sus familias que trabajaron en su país para Alemania.

Pero en su acuerdo de coalición firmado a principios de este año, conservadores y socialdemócratas acordaron poner fin «en la medida de lo posible» a estos programas.

Según el ministerio del Interior el impacto sobre los programas federales de acogida está bajo estudio y se espera que se tomen decisiones próximamente.

De acuerdo con la iniciativa «Kabul Luftbrücke» (Puente Aéreo Kabul), que trabaja para la evacuación de afganos en peligro, unas 2.300 personas con una promesa de acogida jurídicamente vinculante se encuentran actualmente en Pakistán, de las cuales unas 1.700 son mujeres y niños.

Alrededor de 270 afganos con una promesa de acogida de Berlín abandonaron el viernes un campamento cerca de Peshawar rumbo a su país, detalla la misma fuente.

Según Pro Asyl, Pakistán expulsó hacia Afganistán a 34 personas con una promesa de acogida en Alemania a mediados de agosto. En las últimas semanas más de 400 afganos con esta promesa fueron arrestados.

El viernes el ministro alemán de Relaciones Exteriores expresó su «gran preocupación» en un comunicado difundido exactamente cuatro años después del regreso de los talibanes al poder.

Alemania está «en contacto estrecho con Islamabad para garantizar la protección de estas personas y ayudar rápidamente a aquellas que fueron expulsadas o detenidas en los últimos días», añadió.

