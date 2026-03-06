Alemania advierte del riesgo de una nueva oleada de refugiados por guerra en Oriente Medio

2 minutos

Berlín, 6 mar (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, advirtió este viernes del riesgo de una nueva oleada de refugiados a consecuencia de la guerra en Oriente Medio y prometió ayuda humanitaria para paliar la situación sobre el terreno.

«También en la situación actual no perdemos de vista el destino de las personas, sea en Líbano o en Siria. La situación provocada por la guerra es en parte dramática», dijo en Berlín durante una rueda de prensa con su homólogo neerlandés, Tom Berendsen.

«Debemos asegurarnos de que a partir de los numerosos desplazados internos no se forma una oleada de refugiados», subrayó.

Wadephul señaló que particularmente en el Líbano -cuya parte sur es bombardeada por Israel tras la entrada en la guerra del grupo chií Hizbulá- se puede observar «una dinámica y un dramatismo con muchos desplazados internos».

Alemania aspira a incrementar sus esfuerzos humanitarios en toda la región, agregó, para «brindar ayuda sobre el terreno», antes de que los desplazados abandonen sus países de origen.

Con el objetivo de «aliviar la crisis humanitaria», Berlín destinará una nueva partida de casi 100 millones de euros, a la par que movilizará también otros recursos para paliar el sufrimiento de las personas sobre el terreno, según dijo Wadephul.

Por otro lado, el ministro condenó como «completamente irresponsables» e «injustificados» los ataques de Irán a los estados del golfo Pérsico, que según dijo no estaban implicados en la ofensiva lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel.

También habló sobre los esfuerzos alemanes por llevar de vuelta a casa a los ciudadanos varados en la región y explicó que este viernes ha aterrizado en suelo germano otro avión fletado por el Gobierno con más de 200 personas a bordo.

Un tercer vuelo partirá esta noche desde Omán a Fráncfort mientras que el viernes está previsto enviar otro a Riad para recoger a viajeros vulnerables que no hayan podido desplazarse hasta Mascate, explicó.

Por su parte, Berendsen instó a Irán a «detener los ataques» de represalia que ha lanzado en los últimos días y urgió a los países europeos a proteger sus intereses conjuntos, tales como la evacuación de sus ciudadanos varados en Oriente Medio.

También reiteró que su Gobierno estudia enviar una fragata como escolta del portaaviones francés Charles de Gaulle para proteger Chipre y el Mediterráneo oriental, a la par que llamó a recurrir a la diplomacia para evitar que se extienda aún más el conflicto. EFE

cph/ah

(vídeo)