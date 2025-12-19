Alemania da por hecho que se firmará el acuerdo UE-Mercosur

El gobierno alemán afirmó este viernes que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es prácticamente un hecho, pese al aplazamiento anunciado la víspera en una cumbre en Bruselas.

El tratado, que lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, debía firmarse este sábado en Brasil, pero la fecha fue pospuesta después de que la Comisión Europea no lograra el respaldo de varios países, entre ellos Francia e Italia.

No obstante, el gobierno alemán dio por hecho este viernes que el texto se firmará.

«El canciller, Friedrich Merz, está muy satisfecho, porque la cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo», declaró el portavoz adjunto del ejecutivo, Sebastian Hille, en una rueda de prensa.

Hille añadió que la firma podría concretarse «en dos o tres semanas», cuando la UE esté en condiciones de rubricar el texto con los Estados miembros implicados.

Este viernes se reúnen en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu presidentes y ministros de los países del Mercosur.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, país que ostenta la presidencia rotativa del bloque, dijo que transmitirá la petición de aplazamiento de la firma a los otros dirigentes del grupo para decidir qué hacer.

