Alemania desmiente que Netanyahu esté en Berlín tras difundirse fotos de avión en redes

Berlín, 2 mar (EFE).- El Gobierno alemán desmintió este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, u otro miembro del Ejecutivo israelí se encuentre en Berlín, tras difundirse en redes sociales imágenes del avión gubernamental del Estado hebreo en el aeropuerto de la capital alemana.

«El Gobierno israelí nos ha pedido estacionar aquí este avión. Hemos aceptado», dijo el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín al ser preguntado al respecto.

Ante la insistencia de los periodistas, Kornelius aclaró que a bordo del avión se encuentran sólo «miembros de la tripulación».

A lo largo del fin de semana, en el que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, que respondió al ataque, las páginas web de monitoreo de vuelos habían mostrado el desplazamiento de un avión del Gobierno israelí hacia Alemania.

La aeronave dio vueltas durante horas sobre el mar Mediterráneo, lo que alimentó rumores y bulos en redes sociales sobre un supuesto desplazamiento de Netanyahu.

Posteriormente, medios alemanes publicaron la foto del Boeing 767 del Gobierno israelí estacionado en el aeropuerto de Berlín.

Diversos activistas propalestinos, entre ellos la jurista Melanie Schweitzer, exigieron a la Fiscalía Federal de Alemania que emprendiese las diligencias necesarias para determinar si Netanyahu viajaba en el avión, en vista de que cuenta con una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI). EFE

