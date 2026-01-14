Alemania enviará efectivos a Groenlandia para explorar posibilidad de cooperación militar

1 minuto

Berlín, 14 ene (EFE).- Alemania enviará a partir del jueves a un continente militar a Groenlandia para explorar las condiciones para una posible contribución a la seguridad de la región, según anunció este miércoles el Ministerio de Defensa.

Alemania se sumará así a Suecia y Noruega, que ya habían anunciado hoy iniciativas similares en el marco de los planes de la OTAN para incrementar la seguridad de la isla ártica, en medio de las tensiones por las aspiraciones estadounidenses de anexión. EFE

cph/rcf