Alemania enviará efectivos a Groenlandia para explorar posibilidad de cooperación militar

2 minutos

Berlín, 14 ene (EFE).- Alemania enviará a partir del jueves a un continente militar a Groenlandia para explorar durante dos días las condiciones para una posible contribución a la seguridad de la región, según anunció este miércoles el Ministerio de Defensa.

Alemania se sumará así a Suecia y Noruega, que ya habían anunciado hoy iniciativas similares en el marco de los planes de la OTAN para incrementar la seguridad de la isla ártica, en medio de las tensiones por las aspiraciones estadounidenses de anexión.

«A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 de enero y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia», informó el Ministerio alemán.

«El objetivo es explorar las condiciones marco para posibles contribuciones militares al respaldo de Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo con capacidades para la vigilancia del espacio marítimo», agregó.

Por ello, el jueves se desplazará a la capital groenlandesa de Nuuk un Airbus A400M de las Fuerzas Armadas o Bundeswehr con un equipo de 13 efectivos.

«El reconocimiento in situ se producirá junto con representantes de otras naciones aliadas», agregó el breve comunicado.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia varios oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares, mientras que Noruega enviará también a dos oficiales con la tarea de explorar maneras de incrementar la cooperación en seguridad.

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse «por las buenas o las malas» con la isla.

«El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica», señaló el Ministerio de Defensa danés.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión. EFE

