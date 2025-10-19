Alemania llama a consultas a su embajador en Georgia al considerar que se le ha difamado

Berlín, 19 oct (EFE).- El Gobierno alemán ha llamado a consultas a su embajador en Georgia, Peter Fischer, después de que Tbilisi convocara hace más de dos semanas al jefe de la legación diplomática alemana y le acusara de promover una «agenda radical».

«Desde hace muchos meses, la cúpula georgiana está difamando a la UE, Alemania y también al embajador alemán personalmente», escribió este domingo el Ministerio de Exteriores alemán en un mensaje en X, en el que agregó que por esa razón se ha decidido llamar a consultas a Fischer «para deliberar sobre cómo proceder».

El ministerio añadió que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE debatirá mañana sobre Gerogia.

Hace ya más de dos semanas, la diplomacia alemana protestó ante la encargada de negocios de la embajada de Georgia en Berlín por el trato dispensado al embajador alemán, tras ser convocado por el Ministerio de Exteriores georgiano y después de que el jefe del Gobierno, Irakli Kobajidze, acusara a Fischer de injerencia en los asuntos internos del país, según informaron distintos medios.

El Ministerio de Exteriores alemán rechazó las acusaciones por considerarlas infundadas.

El trasfondo de la disputa diplomática son las repetidas críticas públicas del diplomático alemán en cuanto a un rumbo autoritario del Gobierno georgiano, así como la presencia de Fischer en juicios contra opositores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores georgiano, por su parte, rechazó como infundadas las preocupaciones de Fischer con respecto a discursos de odio y desinformación. EFE

egw/lar