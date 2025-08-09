The Swiss voice in the world since 1935

Alemania pide a Lukashenko la liberación de presos políticos a cinco años de su reelección

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Alemania exigió este sábado al régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko la liberación de más de 1.100 presos políticos, en el quinto aniversario de las elecciones en las que el líder fue reelegido en 2020, desatando protestas ciudadanas.

«En Bielorrusia siguen encarcelados más de 1.1000 presos políticos, aún cinco años después de las elecciones presidenciales fraudulentas», escribió el ministerio en X.

«Por su valiente actuación en pos de la libertad, la democracia y los derechos humanos se les castiga brutalmente. El régimen debe liberar a todos los presos políticos», remachó el ministerio al frente del cual está el conservador Johann Wadephul.

La jefa del movimiento opositor bielorruso, Svetlana Tijanóvskaya, agradeció en un comentario en la misma red social la «clara postura» del Gobierno germano.

«Cinco años después de las elecciones robadas, los bielorrusos siguen luchando por libertad y democracia», escribió en un mensaje en alemán.

La solidaridad alemana da fuerzas al movimiento opositor, afirmó la autoproclamada líder de un Gobierno bielorruso en el exilio, «hasta que el último preso político esté libre y Bielorrusia regrese a la familia europea». EFE

cph/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR