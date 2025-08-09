Alemania pide a Lukashenko la liberación de presos políticos a cinco años de su reelección
Berlín, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Alemania exigió este sábado al régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko la liberación de más de 1.100 presos políticos, en el quinto aniversario de las elecciones en las que el líder fue reelegido en 2020, desatando protestas ciudadanas.
«En Bielorrusia siguen encarcelados más de 1.1000 presos políticos, aún cinco años después de las elecciones presidenciales fraudulentas», escribió el ministerio en X.
«Por su valiente actuación en pos de la libertad, la democracia y los derechos humanos se les castiga brutalmente. El régimen debe liberar a todos los presos políticos», remachó el ministerio al frente del cual está el conservador Johann Wadephul.
La jefa del movimiento opositor bielorruso, Svetlana Tijanóvskaya, agradeció en un comentario en la misma red social la «clara postura» del Gobierno germano.
«Cinco años después de las elecciones robadas, los bielorrusos siguen luchando por libertad y democracia», escribió en un mensaje en alemán.
La solidaridad alemana da fuerzas al movimiento opositor, afirmó la autoproclamada líder de un Gobierno bielorruso en el exilio, «hasta que el último preso político esté libre y Bielorrusia regrese a la familia europea». EFE
