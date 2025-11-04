Alemania prevé aumentar la ayuda militar a Ucrania un 35%, hasta 13.200 millones de dólares

Alemania prevé aumentar un 35 por ciento su ayuda militar a Ucrania en 2026, hasta el equivalente de 13.200 millones de dólares, indicó el martes a AFP el Ministerio de Finanzas de la principal economía europea.

Como la mayoría de socios de la UE, Alemania considera a Rusia como una amenaza y aboga por apoyar a Ucrania a toda costa para contrarrestar las ambiciones de Moscú.

En agosto, Berlín había anunciado que iba a destinar 9.000 millones de euros para respaldar a Kiev en 2025 y que planeaba desbloquear 8.500 millones para los dos años siguientes.

Un portavoz del Ministerio de Finanzas señaló este martes a AFP que, en acuerdo con la cartera de Defensa, el gobierno iba a proponer «una ayuda adicional de 3.000 millones de euros para Ucrania».

Según él, la asistencia incluirá «artillería, drones, vehículos blindados, así como el reemplazo de dos sistemas de defensa antiaérea Patriot».

Este aumento llevaría el presupuesto de ayuda a Ucrania previsto para el próximo año a 11.500 millones de euros (13.200 millones de dólares).

El gobierno del conservador Friedrich Merz, en el poder desde mayo, ha lanzado paralelamente un amplio programa de modernización y equipamiento del ejército, lastrado por décadas de subfinanciación.

Las autoridades alemanas no cesan de denunciar operaciones de influencia, espionaje, desinformación o sabotaje llevadas a cabo por Rusia en su territorio. Moscú rechaza estas acusaciones.

