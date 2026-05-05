Alemania rechazó en sus fronteras a 34.000 migrantes en los últimos 12 meses

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Berlín, 5 may (EFE).- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, anunció este martes que en los 12 meses transcurridos desde que asumió el gobierno la coalición encabezada por el conservador Friedrich Merz han sido rechazados en las fronteras 34.000 migrantes y solicitantes de asilo, mientras que con respecto a 2023 la «migración ilegal» ha caído en un 70 %.

En una comparecencia en Berlín, Dobrindt se enorgulleció de que, tras un año en el poder, el Ejecutivo ha logrado poner «orden en el desorden» que reinaba y transformar la «oleada migratoria» en una «transición migratoria» hacia un endurecimiento de las políticas en este ámbito.

En ministro recordó que el 7 de mayo del año pasado, en uno de sus primeros actos al frente de su cartera, creó la posibilidad de que la Policía Federal rechace o devuelva en caliente en la frontera incluso a personas que pretenden solicitar asilo, una medida que fue muy polémica y cuya legalidad todavía se está dirimiendo en los tribunales.

«Hemos intensificado los controles fronterizos y aplicado de forma consecuente las deportaciones», dijo y afirmó que estos pasos han llevado a que a lo largo de los últimos 12 meses se impidiera la entrada al país a un total de 34.000 migrantes y solicitantes de asilo.

Además, en este periodo se logró detener a 1.400 supuestos traficantes de personas y se pudieron ejecutar en las fronteras 8.000 órdenes de detención que permanecían abiertas, algo que sólo fue posible gracias al endurecimiento de los controles fronterizos, según Dobrindt.

El ministro celebró que, desde 2023, la inmigración que calificó de «ilegal» se ha reducido en un 70 %, un éxito que atribuyó, al menos parcialmente, a las medidas de su Ejecutivo, pese a que los flujos migratorios hacia Europa han registrado significativos descensos en origen, debido a una diversidad de factores.

Entre otros pasos adoptados para disminuir el número de las personas que se trasladan de forma legal a Alemania, Dobrindt mencionó la eliminación de la reunificación familiar para los extranjeros a los que se ha concedido protección humanitaria, de la conocida como «nacionalización exprés» y de los programas de acogida voluntaria de refugiados.

Además, afirmó que su Ministerio está trabajando en un proyecto de ley para realizar deportaciones de manera más eficiente y ágil y recordó que el Gobierno ya ha devuelto a criminales convictos a Afganistán y a Siria, pese a las dificultades diplomáticas de organizar este tipo de viajes.

Dobrindt concluyó que es necesario «enviar una señal» no solo a nivel de Alemania, sino de toda Europa, de que ha terminado la anterior permisividad en materia de política migratoria, que sea «entendida» en el mundo entero.EFE

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