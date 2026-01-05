Alemania se defiende de las críticas sobre su respuesta a operación de EE.UU. en Venezuela

2 minutos

Berlín, 5 ene (EFE).- El Gobierno alemán se defendió este lunes de las críticas sobre su reacción a la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, al calificar de «compleja» la evaluación jurídica sobre la intervención de EE.UU. y no condenarla como una violación del derecho internacional.

«El Gobierno federal no rehuye nada», señaló en una rueda de prensa ordinaria del Ejecutivo el portavoz adjunto del Gobierno germano, Sebastian Hille.

«La situación no es tan sencilla ni tan unidimensional, ni se limita, por así decirlo, a un solo ámbito. La valoración conforme al derecho internacional es una parte de un análisis global que debe realizarse, y eso es precisamente lo que constituye la complejidad.Esa complejidad simplemente requiere algo de tiempo, hasta que se puedan examinar todos esos aspectos con el debido rigor», señaló.

Sostuvo que, EE. UU. debe «explicar al mundo sobre qué base debe juzgarse su actuación. Hasta ahora, no ha sucedido».

Hille dijo que Alemania espera que esto ocurra esta tarde en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

«Maduro ha dirigido un régimen injusto, ocho millones de personas han abandonado el país y hay muchos presos políticos. La ONU ha calificado la situación de los derechos humanos en Venezuela como muy crítica. Existe un procedimiento ante la Corte Penal Internacional; Maduro no es el presidente legalmente elegido, y nosotros, al igual que muchos otros, no hemos reconocido su Presidencia», afirmó.

«Esto es solo un fragmento o un vistazo, por así decirlo, de la multitud de aspectos que deben considerarse al evaluar esta situación, y que constituyen su complejidad», insistió.

El análisis global incluye por tanto no solo aspectos legales y del derecho internacional, sino también factores políticos y de derechos humanos, señaló.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se limitó la víspera a recalcar que Maduro ha llevado a su país «a la ruina» y que las últimas elecciones no fueron reconocidas por Alemania ni otros muchos Estados, y a subrayar que «la calificación jurídica de la intervención estadounidense es compleja», si bien reiteró que las relaciones deben regirse por el derecho internacional.

«Nos tomamos tiempo para analizarla. En general, en las relaciones entre Estados deben regir los principios del derecho internacional. Ahora no debe producirse inestabilidad política en Venezuela. Es necesario garantizar una transición ordenada hacia un gobierno legitimado por elecciones», sostuvo Merz. EFE

cae/cg