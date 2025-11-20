Alertan del aumento de la violencia de género y sexual en Francia, incluido a bebés

París, 20 nov (EFE).- Más de tres mujeres son víctimas cada día de feminicidio o intento de feminicidio a manos de sus parejas en Francia, una cifra que ha ido en aumento, según datos oficiales correspondientes a 2024 y publicados este jueves, en los que se alerta también del incremento de agresiones sexuales a mujeres y bebés.

El informe anual del Observatorio Nacional de la Violencia contra la Mujer indica que cada siete horas una mujer es asesinada, víctima de intento de asesinato o inducida al suicidio por su pareja o expareja.

En concreto, el año pasado se registraron 107 feminicidios, 270 intentos de feminicidio y 906 casos de acoso que llevaron al suicidio o intento de suicidio, lo que eleva el total a 1.283 víctimas, frente a 1.196 en 2023.

El informe recuerda que estas cifras corresponden únicamente a parejas y no reflejan la totalidad del feminicidio.

Además, según la encuesta ‘Experiencias y Sentimientos sobre la Seguridad’ del Ministerio del Interior, en 2023 cada dos minutos una mujer sufrió violación, intento de violación o agresión sexual, y cada 23 segundos acoso sexual o exhibicionismo.

El Observatorio también señala que, en 2024, el número de suicidios o intentos de suicidio derivados de acoso conyugal aumentó un 17 % respecto a 2023, y que 94 niños quedaron huérfanos tras feminicidios o homicidios en el seno de la pareja, sumando 1.473 desde 2011.

Según el informe, el 58 % de las mujeres asesinadas fueron víctimas de un familiar o de su pareja o expareja, frente al 13 % de los hombres en situaciones similares.

Por otra parte, en los casos en que la mujer mata a su pareja, más de la mitad había sufrido violencia previamente.

Más de 600 bebés agredidos en 2024

Según la Misión Interministerial para la Protección de la Mujer (Miprof), de la que depende del Observatorio y que cita datos del Ministerio de Salud, 614 niños de hasta 2 años fueron ingresados ​​por actos de violencia sexual, lo que representa el 2% de todas las víctimas recibidas en unidades médico-legales.

En total, 73.992 víctimas de violencia sexual y de género fueron atendidas en una de estas unidades hospitalarias durante el último año (excluyendo el hospital parisino Hôtel-Dieu), casi 9.000 más que en 2023, según este informe anual sobre la violencia contra las mujeres en Francia.

Según la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra Niños (Ciivise), unos 160.000 menores son víctimas de violencia sexual cada año en Francia. En el 22% de los casos, casi una cuarta parte, las primeras violaciones o agresiones sexuales se produjeron entre el nacimiento y los 5 años, según ese organismo.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que las autoridades francesas suelen reforzar campañas de concienciación y medidas de protección para las víctimas, y que precede la publicación del informe que divulgó hoy el Miprof. EFE

