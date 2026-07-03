Alfaro comienza con ventaja

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Redacción Deportes 3 jul (EFE).- Los medios paraguayos que se dedican a los asuntos del corazón dicen que se llama Francis.

Gustavo Alfaro, el seleccionador de la Albirroja, se encargó de darle visibilidad, aunque conservando cierto misterio, al afirmar: «tengo un yerno que es francés, pero habla más guaraní que yo».

La revelación no pasó del todo desapercibida porque fue durante la conferencia de prensa que sucedió a la resonante victoria en Boston que el 29 de junio mandó a Alemania a casa y puso a los pupilos del entrenador argentino en los octavos de final del Mundial.

En ese momento, los emparejamientos para definir los cruces desde la fase de dieciseisavos a los octavos de final sugerían que con la plaza de Paraguay asegurada, su próximo escollo saldría del enfrentamiento entre Francia y Suecia al día siguiente.

En un tono ya más distendido, Alfaro reveló que su mujer, Daniela, así como sus hijas, Agustina y Josefina, y su yerno francés lo habían acompañado desde las gradas del Foxborough.

Agregó que antes de comparecer en la sala de conferencias, había estado fundido en un abrazo con su familia luego del triunfo de la Albirroja sobre los germanos en una tanda de penaltis por 3-4 tras igualar 1-1- en el alargue.

Dijo que su yerno lucía la camiseta de Paraguay.

«Ya sabe para quién tiene que hinchar», advirtió con un fingido tono severo.

Y al anticiparse al escenario de un partido con Les Bleus en la fase de las dieciséis mejores selecciones no dudó. «Si nos enfrentamos, ya sabe para quién tiene que hinchar».

Este 4 de julio en Filadelfia, Gustavo Alfaro tendrá de su lado a un hincha que le sacó a Francia. Punto para Paraguay. EFE

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(foto)