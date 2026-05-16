Ali al Zaidi asume oficialmente el cargo de primer ministro de Irak

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Bagdad, 16 may (EFE).- El empresario tecnócrata Ali al Zaidi, de 40 años, asumió este sábado oficialmente el cargo de primer ministro de Irak y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, después de que el pasado jueves el Parlamento le otorgara la confianza.

«El primer ministro Ali Faleh al Zaidi asumió oficialmente sus funciones como jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante una ceremonia de traspaso de poderes con el exprimer ministro Mohamed Shia al Sudani», informó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro.

El nuevo primer ministro de Irak sustituye así a Al Sudani (2022-2026), cuyo mandato estuvo marcado por una inusual estabilidad política y económica en el país, lastrado por décadas de guerra y conflicto, pese a los difíciles equilibrios que tuvo que mantener entre sus dos principales aliados: Estados Unidos e Irán.

Al Zaidi, nacido en Bagdad en 1986, no tiene una trayectoria política y ha centrado su carrera en el mundo de los negocios, pero consiguió el respaldo de los principales grupos parlamentarios al considerarlo una figura tecnócrata y capaz de mantener el equilibrio entre Washington y Teherán, que tienen una gran influencia en Irak.

Bajo el sistema de reparto sectario que existe en Irak, el cargo de presidente de la República recae en un kurdo; el de primer ministro, en un musulmán chí; mientras que un musulmán suní asume la Presidencia del Parlamento. EFE

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