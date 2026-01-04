Aliados y enemigos de EEUU, alarmados por captura de Maduro en Venezuela

La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro el sábado alarmó a la comunidad internacional, y tanto los aliados como los enemigos de Washington y Caracas expresaron su preocupación.

Maduro aterrizó la tarde del sábado en una base militar en Estados Unidos, desde donde fue trasladado en helicóptero a Nueva York para ser encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El gobierno venezolano condenó la «gravísima agresión militar» por parte de Washington y declaró el estado de excepción.

Países como China, Rusia e Irán, que mantienen vínculos cercanos con el gobierno de Maduro, se apresuraron a condenar la operación, pero su alarma también fue compartida por los aliados de Washington, entre ellos Francia y la Unión Europea.

A continuación un resumen de las principales reacciones:

– China –

China instó el domingo a Estados Unidos a «liberar inmediatamente» al presidente Maduro y su esposa, y a desistir de sus planes de «derrocar al gobierno de Venezuela», indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Previamente, la diplomacia china calificó el ataque en Caracas como una amenaza para «la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe» y denunció el «comportamiento hegemónico» de Washington.

– Brasil –

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro «sobrepasan una línea inaceptable». Pidió a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, «responder de forma vigorosa».

– Rusia –

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso también pidió «firmemente» a Estados Unidos «que reconsidere su postura y libere» a Maduro y a su esposa.

– México –

La cancillería mexicana condenó en un comunicado «enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente» contra Venezuela.

– Colombia –

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques «con misiles» en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

El mandatario de Colombia, país que este año es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió que el organismo se reúna de «inmediato». Un encuentro ya fue citado para el lunes.

– Chile –

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su «enérgica condena» a la incursión estadounidense, en particular «ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano».

«Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro», alertó.

– Cuba –

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado de Caracas, llamó a América Latina a «cerrar filas» ante el ataque de Washington.

«Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (…) sí es responsable ante el mundo» de su «integridad física», añadió.

– ONU –

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por el «respeto del derecho internacional», según un portavoz.

– Irán –

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación suramericana rica en petróleo y fue bombardeada por orden de Trump el año pasado, condenó «firmemente el ataque militar estadounidense».

– Unión Europea –

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió «contención» y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

– España –

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país «no reconoció al régimen de Maduro» pero «tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional».

Esta operación «empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo», agregó, y pidió una «transición justa y dialogada».

– Francia –

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el sábado que el «pueblo venezolano» solo puede «alegrarse» del fin de la «dictadura Maduro» y reclamó una «transición pacífica».

«Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra la dignidad de su propio pueblo», escribió en X.

– Alemania –

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró que Maduro había «llevado a su país a la ruina».

El presidente capturado por Washington «jugó un papel problemático en la región», por ejemplo «al implicar a Venezuela en el tráfico de drogas», sostuvo.

– Italia –

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estimó «legítima la intervención defensiva» de Estados Unidos en Venezuela.

Aunque consideró que «la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios», según un comunicado.

– Reino Unido –

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que todos los países deben «respetar el derecho internacional» y añadió que el Reino Unido no participó en modo alguno en esta operación.

– Panamá –

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo votos por «un proceso de transición ordenado y legítimo» en Venezuela.

– Guatemala –

«Hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas», escribió en X el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo.

– Argentina –

La operación de Estados Unidos «significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones (…). Y eso no solo es bueno para Venezuela sino que es bueno para la región», aseguró el presidente argentino, Javier Milei, a noticias LN+.

– Ecuador –

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, escribió en X: «A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente».

– Senadores demócratas –

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene «intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra».

«Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida», criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción «ilegal»: «No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela».

