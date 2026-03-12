Alianza Lima busca consolidarse al frente del Apertura en la dura plaza del Cusco

Lima, 12 mar (EFE).- Alianza Lima buscará consolidarse durante este fin de semana en la primera posición del Torneo Apertura peruano, que lidera con 16 unidades, cuando se enfrente en la séptima jornada del torneo al Deportivo Garcilaso en los 3.300 metros de altitud de la ciudad del Cusco.

Los dirigidos por el argentino Pablo Guede esperan ratificar en la difícil plaza cusqueña las buenas sensaciones que dejaron el pasado lunes al vencer por 3-1 al Melgar para, de esa manera, también acabar totalmente con el sinsabor que dejó su eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores ante el debutante 2 de Mayo paraguayo.

Alianza tiene actualmente dos puntos de ventaja sobre el Chankas, que escaló a la segunda posición con 14 unidades tras vencer por 3-1 a Universitario de Deportes, el vigente campeón nacional que hasta el momento ha mostrado un juego irregular en el torneo bajo la conducción del español Javier Rabanal.

Chankas visitará el sábado al Juan Pablo II, que es liderado por el experimentado centrocampista Christian Cueva y ocupa la sexta posición con 10 unidades.

Universitario, que actualmente es cuarto, con 11 puntos, también recibirá el sábado en el Estadio Monumental de Lima al UTC, el tercero de la clasificación con 13 unidades, en un juego que decidirá al equipo que se mantendrá al acecho del Alianza.

Para lograrlo, la U deberá mejorar en todas sus líneas tras la irregularidad exhibida desde el inicio del Apertura, lo que ha comenzado a generar críticas entre sus fanáticos, que aspiran a alcanzar este año un histórico tetracampeonato.

Cienciano, quinto con 10 unidades, buscará acercarse a los primeros lugares en el choque que protagonizará el domingo frente al Cusco, el subcampeón que también ha tenido un mal inicio de año y actualmente ocupa la décima posición, con 7 puntos.

Melgar, a su turno, descendió a la séptima casilla, con 9 enteros, tras su última derrota ante el Alianza, pero el domingo buscará recuperar la memoria en su estadio contra el Atlético Grau, el colista, con solo 4 unidades, que esta semana dio por terminado su vínculo con el entrenador argentino Ángel Comizzo.

Sporting Cristal recibirá el domingo al alicaído Sport Boys, penúltimo, con el objetivo de avanzar desde la octava posición, que ocupa con 8 puntos.

El Sporting buscará sellar una muy buena semana de resultados, tras haberse clasificado para la fase de grupos de la Copa Libertadores a costa del Carabobo venezolano.

La séptima fecha del Torneo Apertura comenzará este viernes con el partido entre el Cajamarca y el Comerciantes Unidos, mientras que el sábado jugarán Sport Huancayo con ADT y el domingo Alianza Atlético con Moquegua. EFE

