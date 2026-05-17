Alianza Lima queda a un paso de ganar el Torneo Apertura peruano tras vencer al Cienciano

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Lima, 16 may (EFE).- Alianza Lima quedó a un paso de ganar el título del Torneo Apertura del fútbol peruano tras vencer este sábado por 0-1 al Cienciano en un partido de la antepenúltima jornada de la competición.

Un gol a los 45 minutos del lateral Marco Huamán bastó para el triunfo de Alianza en los 3.200 metros de altitud de la ciudad sureña del Cusco frente a un rival que sufrió la expulsión a los 30 minutos del lateral Renzo Salazar por una fuerte falta sobre Jesús Castillo.

El resultado le permitió al equipo blanquiazul llegar a 36 puntos, seis más que Chankas, que este domingo se enfrentará con Moquegua, undécimo de la clasificación con 17 unidades.

Alianza Lima recibirá el próximo sábado a Chankas en la penúltima jornada, en un partido que será decisivo para sus aspiraciones de quedarse con el título del primer torneo de la Liga 1 peruana de este año.

En otro encuentro de la programación de hoy, Melgar goleó por 4-1 a Sport Huancayo con dos goles del argentino Bernardo Cuesta, uno de su compatriota Lautaro Guzmán y otro del uruguayo Nicolás Quagliata.

Alianza Atlético venció como visitante, por 0-2, al Juan Pablo II College, con goles del nacional Jorge del Castillo y del delantero ecuatoriano Cristian Penilla. EFE

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