AliExpress dice que trabaja «activamente» para atajar la venta de productos ilegales en UE

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Bruselas, 23 mar (EFE).- La compañía china AliExpress aseguró este lunes que trabaja «activamente» con la Comisión Europea para subsanar las deficiencias que la institución detectó en sus actividades para evitar la venta de productos ilegales a través de la plataforma y que puede suponer la imposición de una multa.

Así lo han asegurado representantes de la compañía en una audiencia de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo en una sesión dedicada específicamente al comportamiento de AliExpress.

«Reconocemos que tenemos más trabajo por delante. Estamos trabajando activamente con la Comisión Europea para resolver las cuestiones pendientes», aseguró ante los eurodiputados Eric Pelletier, vicepresidente y responsable de Asuntos Internacionales de Alibaba, grupo al que pertenece AliExpress.

Bruselas abrió en marzo de 2024 una investigación contra la compañía a la que acusó de incumplir sus obligaciones en el marco de la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y en junio de 2025 aceptó una serie de compromisos que la firma ofreció para subsanar algunos elementos.

Pero la Comisión Europea advirtió entonces de que AliExpress todavía no había encontrado solución en otras cuestiones, entre ellas los «limitados» recursos que dedica a los sistemas de moderación o las deficiencias en la política de sanciones sobre vendedores que ofertan «repetidamente» contenido ilegal.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario precisó que se encuentra «en proceso de analizar la respuesta» que AliExpres ha dado en este contexto. Si Bruselas considera que las actuaciones de la firma no logran subsanar los problemas detectados podría imponer una sanción de hasta el 6 % de su facturación global.

Más allá de este expediente, los representantes de AliExpress presentaron a la empresa como un actor «invitado» en Europa que actúa con «humildad, respeto y transparencia» y cuyo objetivo es «ofrecer un abanico amplio de productos que sean fiables y asequibles, con precios transparentes».

«La seguridad de los consumidores es fundamental para nuestra plataforma (…) Mantener la confianza de los consumidores es esencial y cuando surgen problemas asumimos la responsabilidad y actuamos para resolverlos», garantizaron.

En la audiencia intervinieron expertos de varios departamentos de la Comisión Europea y detallaron que la tasa de incumplimiento de los productos que llegan a la UE a través de AliExpress es del 53 %, según un estudio realizado por la dirección general de Impuestos y Aduanas.

La Comisión Europea señaló además que la UE importó 5.800 millones de paquetes de bajo valor en 2025, lo que supone un incremento del 26 % en comparación con el año anterior, y que un 95 % de esa cifra procede de China, aunque el valor de los paquetes que llegan desde el gigante asiático apenas representa un 1,8 % del total.

Este hecho representa un «problema grave» por el riesgo de que los productos importados sean defectuosos o no cumplan con las normativas comunitarias, además de plantear «problemas severos» en el trabajo de las autoridades de aduanas. EFE

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