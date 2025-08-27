Aliyev responsabiliza al Kremlin del brusco deterioro de las relaciones bilaterales

Bakú, 27 ago (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, responsabiliza a Rusia del drástico deterioro de las relaciones bilaterales y advirtió de que Bakú no tolerará manifestaciones agresivas ni faltas de respeto, en una entrevista con canal de televisión saudí Al Arabiya, difundida este miércoles.

«No somos responsables del deterioro de las relaciones (con Rusia). Respondemos de forma constructiva y legal, pero nunca toleraremos ningún signo o manifestación de agresión o falta de respeto hacia nosotros», afirmó el mandatario.

Subrayó que el siniestro de avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en diciembre pasado en Kazajistán tras ser alcanzado por un misil de las defensas antiaéreas rusas, causando la muerte de 38 de sus ocupantes, y la reacción de las autoridades rusas a este incidente causaron una «gran desilusión y un enorme descontento» en Azerbaiyán.

Aliyev recordó que cuando los militares azerbaiyanos derribaron por error un helicóptero militar ruso junto a la frontera con Armenia, ese mismo día, el 9 de noviembre de 2020, llamó al presidente ruso, Vladímir Putin, para expresarle sus disculpas.

«Pagamos de inmediato una indemnización a las familias de los pilotos fallecidos y al Ministerio de Defensa. Iniciamos una investigación y quienes cometieron este trágico error fueron castigados. Nada de eso hemos visto de parte de Rusia», enfatizó.

El presidente azerbaiyano, que rechazó la invitación del Kremlin para participar el pasado 9 de mayo en la plaza Roja en el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, añadió que «todavía no dicen qué sucedió».

«Esperábamos que tarde o temprano la investigación terminaría. Pero entonces comenzaron ataques infundados contra azerbaiyanos en Rusia. Dos personas fueron torturadas y asesinadas. Y la información oficial posterior indicó que murieron de un ataque al corazón», denunció.

La entrevista de Aliyev con Al Arabiya fue publicada de manera integra por agencia oficial azerbaiyana Azertac.

Los analistas consideran que Rusia está perdiendo el control de la región del Cáucaso en favor de Turquía y Occidente, ya que Armenia también está enfrentada con Moscú desde la derrota en Nagorno Karabaj y se ha acercado a la Unión Europea.EFE

