Almeida anuncia proyectos conjuntos y fortalecimiento de lazos entre Madrid y Buenos Aires

3 minutos

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este martes en Buenos Aires una serie de proyectos conjuntos con la capital argentina, incluyendo la inauguración en 2026 de la semana ‘Madrid en Buenos Aires’, además de colaboración en materia de economía circular, innovación tecnológica y en la industria de los videojuegos.

El anuncio de Martínez-Almeida se produjo durante una conferencia de prensa conjunta con el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien le otorgó el reconocimiento de visitante ilustre de la ciudad.

«Tenemos un extraordinario futuro por delante y para ese futuro Madrid ha elegido como socio a Buenos Aires para poder recorrerlo en común», expresó.

Además, destacó la «grandísima historia en común» entre ambas ciudades y sus habitantes, y celebró poder «fortalecer e incrementar los lazos tan estrechos» que las unen.

El alcalde destacó especialmente el desembarco de «Madrid en Buenos Aires» y explicó que se tratará de una semana en la que la capital española tendrá «una presencia inmensa en las calles, en los teatros, en la gastronomía, en el ocio, en el ámbito económico de la ciudad de Buenos Aires».

Martínez-Almeida y Macri anunciaron también una cooperación importante en «industrias creativas, gaming, e-sports y tecnologías inmersivas» y el lanzamiento de ‘BA in Game’ un proyecto inspirado en la iniciativa ‘Madrid in Game’, que busca potenciar las capacidades creadoras, emprendedoras y competitivas de profesionales de la industria del videojuego.

El regidor madrileño mencionó además la importancia del programa Puentes de Talento, que busca consolidar a la capital española como punto de conexión entre Europa e Iberoamérica porque, según dijo, entre Madrid y Buenos Aires tiene que haber «una autopista» para que ese talento fluya.

Macri, por su parte, destacó durante su intervención que la colaboración entre ambas ciudades busca «fortalecer la economía del conocimiento, mejorar la movilidad y la calidad de vida urbana, y potenciar la cultura, la gastronomía y el turismo como motores del desarrollo iberoamericano».

«Madrid y Buenos Aires son socias naturales: comparten raíces y también desafíos comunes. Dos ciudades espejo que se admiran, que aprenden una de la otra y que entienden la cooperación como la mejor manera de crecer», añadió el alcalde porteño.

Tras la conferencia de prensa conjunta, los dos alcaldes se dirigieron al icónico Obelisco de Buenos Aires y tenían previsto participar en la presentación del nuevo sistema integrado de movilidad de la ciudad y de proyectos de regeneración y nuevos desarrollos urbanos de la capital argentina.

Como parte de esta última presentación, Martínez-Almeida visitará espacios como el autódromo de Buenos Aires, la villa olímpica, el Parque Roca y la Torre Espacial.

La agenda oficial del alcalde continuará el miércoles con su participación en un encuentro profesional entre los sectores turísticos de Madrid y de Buenos Aires, y luego en un encuentro con estudiantes de la Universidad Austral en el campus de este centro de altos estudios.

El jueves, AMartínez-Almeida participará en la XXI Asamblea General de UCCI, que se celebrará bajo el lema ‘Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa’, organizada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), una entidad con sede en Madrid. EFE

