Alphabet entra en la cartera de Warren Buffett mientras prepara la sucesión de Berkshire

2 minutos

Nueva York, 14 nov (EFE).- Warren Buffett, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway, reveló que posee acciones de Alphabet por valor de 4.300 millones de dólares, convirtiendo al gigante en su décima mayor participación al cierre de septiembre, según un informe presentado este viernes ante los reguladores.

Se trata de un movimiento poco habitual dentro de la estrategia del llamado ‘Oráculo de Omaha’, dado que el magnate ha evitado históricamente invertir en tecnológicas que crecen rápido en bolsa para apostar en su lugar por negocios con flujos de caja sostenibles.

En el informe, Berkshire señala que su participación en Alphabet asciende a 4.300 millones de dólares al término del tercer trimestre, agregando que considera a la empresa más como una compañía de productos de consumo que un actor puramente tecnológico.

Las acciones de Alphabet han subido en bolsa un 46 % este año gracias al fuerte aumento de la demanda de la inteligencia artificial (IA), que ha impulsado sus negocios en la nube.

Por otra parte, Berkshire aún posee acciones en Apple, si bien disminuyó su inversión allí en un 15 % adicional en el tercer trimestre, sumando ahora 60.700 millones de dólares, recoge la cadena CNBC.

Buffett, de 95 años, realizó una sorprendente venta masiva de acciones de Apple en 2024, reduciendo en dos tercios las acciones que poseía.

Asimismo, el conglomerado también redujo su participación en Bank of America en un 6%, hasta una inversión valorada en poco menos de 30.000 millones de dólares.

El pasado lunes, Buffett afirmó que se está preparando para ceder las riendas de Berkshire en 2026 y que va a acelerar la transferencia de sus acciones a las fundaciones filantrópicas de sus hijos.

Buffett anunció que ya no escribirá más el informe anual de su empresa ni intervendrá en las reuniones de inversores, sino que se «quedará en silencio».

El empresario hizo además un traspaso de acciones tipo A, privilegiadas, a las cuatro fundaciones de su familia y anunció que acelerará el ritmo de entrega de unos 1.500 millones en acciones restantes para que puedan gestionar su patrimonio en vida y con salud. EFE

