The Swiss voice in the world since 1935

Alto comisionado de la ONU para D. Humanos conmocionado por muerte de Uribe en Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 11 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo hoy sentirse conmocionado por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado hace dos meses en Bogotá, cuando participaba en un mitín electoral.

«Estoy profundamente conmocionado y entristecido por esta noticia», declaró la máxima autoridad de Naciones Unidas en derechos humanos.

Sostuvo que la muerte de Uribe es un claro recordatorio de la importancia que tiene que las próximas elecciones en Colombia se celebren respetando la vida de todos, sin violencia y en un clima que permita una participación segura e inclusiva.

«Es fundamental que la campaña electoral pueda desarrollarse sin verse ensombrecida ni perturbada por discursos violentos, discriminatorios o estigmatizantes», planteó.

Türk se comprometió a que la oficina de su organismo en Colombia seguirá ofreciendo asistencia técnica a las autoridades colombianas y a la sociedad civil para trabajar en favor del respeto de los derechos humanos de todos, tanto en el contexto electoral como fuera de él. EFE

is/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR