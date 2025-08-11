Alto comisionado de la ONU para D. Humanos conmocionado por muerte de Uribe en Colombia

Ginebra, 11 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo hoy sentirse conmocionado por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado hace dos meses en Bogotá, cuando participaba en un mitín electoral.

«Estoy profundamente conmocionado y entristecido por esta noticia», declaró la máxima autoridad de Naciones Unidas en derechos humanos.

Sostuvo que la muerte de Uribe es un claro recordatorio de la importancia que tiene que las próximas elecciones en Colombia se celebren respetando la vida de todos, sin violencia y en un clima que permita una participación segura e inclusiva.

«Es fundamental que la campaña electoral pueda desarrollarse sin verse ensombrecida ni perturbada por discursos violentos, discriminatorios o estigmatizantes», planteó.

Türk se comprometió a que la oficina de su organismo en Colombia seguirá ofreciendo asistencia técnica a las autoridades colombianas y a la sociedad civil para trabajar en favor del respeto de los derechos humanos de todos, tanto en el contexto electoral como fuera de él. EFE

