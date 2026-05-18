Always Ready, local imprevisto en Paraguay, se mide con Mirassol en busca de clasificar

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La Paz, 18 may (EFE).- El Always Ready se enfrentará este martes al Mirassol, en un partido en el que el club boliviano hará de local en Asunción (Paraguay) debido a los conflictos sociales que persisten en Bolivia y que llevaron a la Conmebol a tomar esa medida para este encuentro de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por el argentino Marcelo Straccia dejarán su bastión en la ciudad de El Alto, situada a 4.150 metros sobre el nivel del mar, para jugar en los 120 metros de altitud de la capital paraguaya.

Para llegar al aeropuerto, el plantel tuvo que pasar caminando el peaje de la autopista principal que une a El Alto con La Paz, por un bloqueo instalado allí.

El conjunto ‘millonario’ llega al juego tras caer el jueves por 0-1 ante The Strongest en el campeonato local, en un duelo que se disputó pese a las protestas en las zonas circundantes al estadio Municipal de El Alto.

Always Ready tenía previsto visitar el fin de semana al Real Oruro, pero el partido fue aplazado por los conflictos, que por ahora se centran en el departamento de La Paz, donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo.

El equipo boliviano sentirá la ausencia del defensa ecuatoriano Luis Caicedo, quien rescindió su contrato con el club, mientras el resto del plantel está a disposición para afrontar el encuentro ante Mirassol.

El conjunto brasileño cayó por 3-1 en su visita al Atlético Mineiro, resultado que complicó su situación en el campeonato nacional, en el que ocupa el puesto 19 con 13 puntos tras 15 partidos, apenas cuatro unidades por encima del colista Chapecoense.

El cambio de sede del partido también obligó a Mirassol a ajustar su logística, ya que inicialmente tenía previsto viajar a la ciudad boliviana de Santa Cruz, en el este de Bolivia, y luego trasladarse el mismo día del encuentro a El Alto, para evitar los efectos de la altitud.

Pese a su mala racha en el torneo brasileño, Mirassol lidera el grupo G con 9 puntos, seguido por el Lanús argentino y Liga de Quito, ambos con 6 unidades, mientras Always Ready cierra la serie con 3 enteros.

En la última jornada de la fase de grupos, prevista para el 26 de mayo, Always Ready visitará a Liga de Quito y Lanús recibirá a Mirassol. EFE

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