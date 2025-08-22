América-Atlético Nacional, un clásico entre dos equipos heridos

Bogotá, 22 ago (EFE).- América de Cali y Atlético Nacional se enfrentarán el domingo por la octava jornada de la liga colombiana, un clásico de dos equipos heridos tras quedar eliminados esta semana en los octavos de final de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Los Diablos Rojos cayeron 2-0 en su visita al Fluminense y se despidieron de la Sudamericana, mientras que los Verdolagas empataron 1-1 en casa del Sao Paulo, pero perdieron en la tanda de penaltis y dijeron adiós a la Libertadores.

Por eso, ambos enfocarán ahora todas sus energías en la liga y en la Copa Colombia, en la que ambos están clasificados a los octavos de final.

En el Torneo Finalización, el América está en el puesto 18 de la tabla con apenas cuatro unidades, aunque tiene dos partidos aplazados, y Atlético Nacional ocupa el cuarto lugar con 12 puntos, a cinco del líder Junior.

Por esa razón el entrenador de los caleños, Diego Gabriel Raimondi, que llegó al banquillo del club esté semestre, está en la cuerda floja porque los resultados no han sido los esperados.

Para tratar de revertir el mal momento del equipo, que perdió sus últimos tres partidos de liga, Raimondi contará con la columna vertebral de su nómina, que incluye al veterano central Daniel Bocanegra, al centrocampista Rafael Carrascal, al extremo venezolano Jhon Murillo y al goleador peruano Luis Ramos.

Al frente estará el Atlético Nacional, golpeado por la eliminación ante Sao Paulo en una serie en la que fue superior al equipo brasileño pero sufrió por su falta de efectividad de cara al arco y por la expulsión en la vuelta del creativo Edwin Cardona.

Los Verdolagas, dirigidos por el argentino Javier Gandolfi, apostarán todo por ganar la liga colombiana, razón por la cual se espera que aparezcan como titulares la mayoría de jugadores que fueron titulares ante el Sao Paulo.

Sin embargo, la gran duda para este juego es la presencia del habilidoso extremo Marino Hinestroza, quien viene con molestias físicas desde hace casi dos semanas e incluso estuvo a punto de perderse el juego contra el Sao Paulo en Brasil.

Nueva etapa

Millonarios ocupa el último lugar de la tabla al sumar apenas un punto de 18 posibles y por esa razón sus directivos destituyeron al entrenador David González.

El club bogotano, que está buscando un nuevo entrenador, empezará una nueva etapa este sábado cuando reciba en el estadio El Campín al Junior, líder del Torneo Finalización.

Mientras tanto el equipo estará dirigido por el exfutbolista Carlos Giraldo, quien tiene el reto de conseguir la primera victoria del semestre, para lo cual contará con sus principales cartas, que incluyen al portero uruguayo Guillermo de Amores, al central costarricense Juan Pablo Vargas y el volante brasileño Bruno Sávio.

Junior, por su lado, llega motivado tras conseguir una heroica remontada en casa el fin de semana anterior ante el Atlético Bucaramanga, al que venció 2-1, lo que le permitió mantener el primer lugar con 17 puntos y aumentar a cuatro unidades su diferencia con el segundo, el Deportes Tolima.

Los barranquilleros, dirigidos por Alfredo Arias, tratarán de conseguir una nueva victoria bajo el liderazgo del veterano extremo Yimmi Chará, el mejor jugador del equipo esta temporada.

Partidos de la octava jornada

22.08: Llaneros-Deportivo Pasto.

23.08: Independiente Medellín-La Equidad, Envigado-Deportivo Pereira, Fortaleza-Independiente Santa Fe y Millonarios-Junior.

24.08: Once Caldas-Deportes Tolima, Unión Magdalena-Alianza, América de Cali-Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga-Águilas Doradas.

25.08: Boyacá Chicó-Deportivo Cali. EFE

jga/joc/apa