Amnistía Internacional pide liberar a la abogada salvadoreña Ruth López, crítica de Bukele

2 minutos

San Salvador, 17 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) exigió este domingo la liberación de la abogada salvadoreña y activista anticorrupción Ruth López, encarcelada desde mediados de mayo pasado en El Salvador.

AI enfatizó que López «es una abogada salvadoreña que ha dedicado su vida a la defensa por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción».

La organización reclamó, en una publicación en X, la libertad «inmediata e incondicional» de la abogada.

López, una de las principales voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue reconocida en julio pasado con el Premio Internacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Estados Unidos.

La entidad indicó en un comunicado que este premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».

«López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», apuntó la organización.

La Fiscalía General acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito, algo que la organización Cristosal -de la que era parte López- considera “una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de derechos humanos”.

El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración. EFE

