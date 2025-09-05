Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 sep (15.00 GMT)

Madrid, 05 sep (EFE).-

Kunar (Afganistán).- Decenas de heridos continúan siendo trasladados a hospitales en el este de Afganistán cinco días después del devastador terremoto en la provincia de Kunar que ya ha dejado al menos 2.205 muertos y 3.640 heridos.

Gaza.- El Ejército israelí bombardeó este viernes un edificio de gran altura en ciudad de Gaza tras anunciar que llevaría a cabo contra este tipo de construcciones cuando estuvieran vinculadas a actividades terroristas de Hamás, sin que hasta el momento se haya informado de muertos o heridos.

Barcelona (España).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tildado este viernes de «relativamente corto» el plazo de aceptación de la opa a Banco Sabadell fijado por el BBVA, pero ha dejado claro que compete al banco opante definirlo y que ahora «es el momento de los accionistas del Sabadell».

Madrid.- Los accionistas del Banco Sabadell podrán aceptar la oferta que el BBVA hace por sus acciones en la opa para hacerse con el banco catalán a partir del próximo lunes, 8 de septiembre, y hasta el 7 de octubre incluido, según ha indicado este viernes la entidad que preside Carlos Torres en un comunicado.

Londres.- La viceprimera ministra británica, la laborista Angela Rayner, presentó este viernes su dimisión tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.

Londres.- El líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, afirmó este viernes, al dar comienzo su congreso anual de esa formación en Birmingham, en el centro de Inglaterra, que el Reino Unido puede tener elecciones generales anticipadas en 2027 (en lugar de 2029) a raíz de la «gran división» en el seno del laborismo, en el poder.

Bangkok.- La Cámara de Representantes de Tailandia eligió este viernes al conservador Anutin Charnvirakul, exministro de Interior y de Sanidad, como nuevo primer ministro, una semana después de que el Tribunal Constitucional destituyera del cargo a Paetongtarn Shinawatra por críticas al Ejército.

Línea Azul (Líbano).- A escasos cien metros de la denominada Línea Azul, la frontera de facto entre el Líbano e Israel, se erige una posición española de la misión de paz de la ONU (FINUL) desde donde los cascos azules vigilan las 24 horas del día una divisoria clave para el futuro de los libaneses.

Úzhgorod (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió hoy en la localidad de Úzhgorod, situada en el oeste de Ucrania, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que participará este viernes en el Congreso de Autoridades Regionales que se celebrará en esa ciudad, según informa la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform.

Osaka (Japón).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó este viernes a conocer la belleza y el «realismo mágico» de su país a través del pabellón con el que Bogotá participa en la Expo Universal que se está celebrando en la ciudad japonesa de Osaka.

Valencia (España)-. El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha señalado hoy que “la palabra genocidio describe lo que está pasando allí” en alusión a Gaza.

Barcelona (España).- Una jueza ha enviado a prisión al violador en serie detenido por los Mossos d’Esquadra en Castelldefels (Barcelona), que agredía a sus víctimas disfrazado con gorro, peluca, gafas y bigote postizo y que la policía define como un «agresor serial, singular y altamente peligroso».

París.- El GAFI, el Grupo Egmont, Interpol y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODOC) han creado un nuevo canal de cooperación informal que permite puentear muchos procedimientos burocráticos para tratar de intervenir en tiempo real cuando se detectan operaciones internacionales de blanqueo de dinero.

Tegucigalpa.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas y la organización Ciudad Mujer lanzarán el proyecto ‘Somos niñas ¡No esposas, ni madres!’ en el marco del programa regional ‘Desafiando prácticas nocivas contra niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe’.

Tegucigalpa.- Honduras sigue siendo un país violento, sin estar en guerra, pese a que los índices de criminalidad han bajado, según la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah).

Madrid.- La mítica serie posapocalíptica ‘The Walking Dead’, que terminó en noviembre de 2022 tras once temporadas de éxito, no quiso despedirse del todo. La compañía estadounidense AMC apostó por expandir el universo zombi con una producción derivada, cuya tercera entrega se estrena este lunes, rodada casi íntegramente en España con estética del ‘spaguetti western’.

Montevideo.- Comienza la edición 120 de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que reúne a los mejores exponentes de la genética animal, maquinaria, agroinsumos y tecnología aplicada a la producción agropecuaria.

Venecia (Italia).- El último día de competición del Festival de Venecia se ha cerrado este viernes con un canto a la curiosidad humana con el estreno, entre otras película, de ‘Silent Friend’, en la que un árbol centenario asiste al desarrollo de tres generaciones y a los progresos que, poco a poco, van consiguiendo.

Berlín.- La IFA 2025, la mayor feria mundial de electrónica de consumo y electrodomésticos, abrió este viernes sus puertas en Berlín con la participación de gigantes como Samsung, LG, Sony, Bosch y Miele, mostrando las últimas innovaciones en tecnología y dispositivos inteligentes.

Múnich (Alemania).- El nuevo BMW iX3 se presentó este viernes en Múnich en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Alemania (IAA MOBILITY 2025), que se celebra en la ciudad alemana del 9 al 14 de septiembre y pone el foco en la movilidad eléctrica y la digitalización del sector.

San José- La permacultura es un modelo sostenible que busca transformar el paisaje productivo en Costa Rica y más allá de ser una técnica agrícola, busca generar beneficios tanto para las comunidades como para el entorno. La localidad de Monteverde, en el noreste de Costa Rica, impulsa este modelo como un ejemplo de sostenibilidad.

Guadalajara (México).- Conferencia magistral de Olivier Dubois, jefe de la delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja.

San Sebastián (España).- Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell y Charlotte Rampling son algunas de las estrellas que pisarán la alfombra roja de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado de la Sección Oficial estará presidido por el director español J.A. Bayona.

San Sebastián (España).- El comité de dirección del Festival de Cine de San Sebastián ha condenado hoy públicamente el «genocidio y las masacres inimaginables que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está perpetrando» en Gaza y ha exigido el alto el fuego y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás.

Barcelona (España).- El ciclista de BMX José ‘Maligno’ Torres explica en una entrevista con EFE que, pese a haberse convertido en el primer campeón olímpico argentino de esta disciplina en París 2024, se mantiene con los pies en la tierra y se convence de que no es el mejor para obligarse «a trabajar el doble».

Cabezón de la Sal (Cantabria, España).- Las protestas por la presencia del Israel Premier-Tech en la Vuelta Ciclista a España han continuado este viernes en la salida de la decimotercera etapa, en Cabezón de la Sal (Cantabria), donde un grupo de personas ha protagonizado una cacerolada, sin mayores incidencias.

París.- El entrenador del París Saint Germain (PSG) femenino, el brasileño Paulo César, subrayó este viernes que el objetivo de su equipo esta temporada es «ganar» y en particular tener un papel que sea el «mejor posible» en la Liga de Campeones.

São Paulo (Brasil).- Ambiente en el partido de la NFL que se celebra en São Paulo entre los equipos, Angeles Chargers y Kansas City Chiefs.

Sofía.- España inició en el Vasil Levski de Sofía, horas después de derrotar a Bulgaria en un estadio abarrotado, la preparación exprés del siguiente compromiso, el domingo ante Turquía, pendiente de la evolución de Lamine Yamal, con molestias en la espalda, con trabajo para suplentes y jugadores que participaron pocos minutos.

París.- La Plaza de la Concordia de París se transformó este viernes en un improvisado hipódromo urbano con el desfile de caballos de carreras durante el evento ‘Caballos en la Ciudad’, organizado por France Galop en colaboración con la Alcaldía, con el objetivo de acercar el mundo ecuestre a los ciudadanos.

